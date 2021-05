Estate all’Arena della Marca: in arrivo Venditti, Nek, Subsonica, Tozzi, Ranieri e Pucci

Grandi big della musica e della comicità italiana in arrivo all’Arena della Marca, nuova venue per concerti e spettacoli live che si appresta ad aprire i battenti negli spazi dell’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso-Villorba con la rassegna dal titolo “Veneto Oltre 2021”, organizzata da Zenit srl e New Age Club, che ha annunciato i primi nomi del calendario.

Ad inaugurare la stagione musicale, il prossimo 8 agosto, saranno i Subsonica, con il tour estivo che celebra i 25 anni della band simbolo del rock elettronico italiano. Sabato 10 luglio sarà la volta del grande Antonello Venditti, che presenterà lo spettacolo “Unplugged Special 2021”, live che ripercorrerà in una versione unplugged le più importanti canzoni del suo straordinario repertorio. Terzo appuntamento sarà invece con Umberto Tozzi, venerdì 16 luglio, con lo spettacolo “Songs”, che per la prima volta lo vedrà interpretare tutti i suoi grandi successi in chiave acustica. Martedì 20 luglio ecco Massimo Ranieri con lo spettacolo “Sogno e son desto”, un intenso viaggio nella grande musica d’autore italiana e internazionale, fra canzoni e colpi di teatro. Altro grande nome è quello di venerdì 30 luglio, Nek, anche lui protagonista di uno spettacolo acustico. A chiudere la trafila, domenica 1 agosto, il nuovo one man show di Pucci, comico fra i più amati d’Italia, che divertirà il pubblico con lo spettacolo antologico in “Il meglio di…”. I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info, i prezzi e i punti vendita autorizzati su www.arenadellamarca.it, www.azalea.it e www.newageclub.it. Tutti gli eventi della rassegna “Veneto Oltre 2021” saranno organizzati nel rispetto delle attuali disposizioni per il contenimento del Covid-19.

Con “Estate 2021” i Subsonica celebrano il quarto di secolo di successi sui palchi di tutta la penisola. Il gruppo nasce a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999. La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live.

Continua il viaggio musicale di Antonello Venditti che porterà anche nella Marca “Unplugged Special 2021”, un live con in scaletta 45 anni di canzoni, tra cui hit memorabili come “Giulio Cesare”, “Ci vorrebbe un amico”, “Roma Capoccia”, “Notte prima degli esami”, “Amici mai”, “Grazie Roma”, “Benvenuti in paradiso”. Un vero e proprio viaggio con perle entrate nella memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un’epoca e che sono diventate senza tempo, che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo.

Umberto Tozzi torna live quest’estate con degli speciali concerti in acustico con cui attraverserà tutta l’Italia. “Songs”, questo il nome dei live, sarà un modo per l’artista per tornare a incontrare dal vivo il proprio pubblico, dopo questi lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un piccolo passo per far ripartire la musica. “Songs” sarà anche un importante tassello nella carriera di Umberto Tozzi: per la prima volta porterà in giro uno show completamente acustico. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica.

In “Sogno e Son Desto”, Massimo Ranieri sarà protagonista, con la sua consueta classe, di un viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente, attraverso grandi canzoni e racconti particolari. I protagonisti, ancora una volta, non saranno i vincitori o le imprese degli eroi, ma i sognatori e la vita di tutti noi, un grande abbraccio con il pubblico per un messaggio di gioia, pace e amore. Sul palcoscenico Ranieri sarà impegnato nel duplice ruolo di attore e cantante, nel portare in scena il teatro umoristico di Nino Taranto e Giorgio Gaber e nell’interpretare, oltre ai suoi successi evergreen divenuti la colonna sonora della vita di milioni di persone, anche il grande repertorio della canzone napoletana. A completare uno spettacolo travolgente anche brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali: da Fabrizio De Andrè a Violeta Parra, da Francesco De Gregori a Luigi Tenco, da Lucio Battisti a Pino Daniele, da Charles Aznavour a Domenico Modugno.

Per tutta l’estate 2021 Nek proporrà dal vivo le grandi canzoni che hanno segnato la sua brillante carriera, dal debutto ad oggi. Sono infatti moltissime le hit di grande successo che hanno reso Nek uno fra gli artisti più amati dal pubblico e che gli hanno permesso di vendere oltre 10 milioni di dischi in carriera, incidendo e esibendosi sia in italiano che in spagnolo. Tra queste ricordiamo “Laura non C'è” (1997), “Sei Grande” (1997), “Se io non Avessi Te” (1998), “Se una Regola C'è” (1998), “Sei Solo Tu” (2002), “Almeno Stavolta” (2003), “Lascia che io sia” (2005), ed “Eclissi del Cuore” (2011), cover di Bonnie Tyler riarrangiata, duettata con L'Aura Abela, “Fatti Avanti Amore” (2015).

“Il meglio di…”, il nuovo one-man show di Pucci, comico fra i più amati d’Italia, sarà un work in progress che ripercorrerà, fuori dagli schemi teatrali, gli schetch che lo hanno reso celebre in questi anni rendendo partecipe il pubblico in sala. Sul palco Pucci sarà accompagnato dalla Zurawski live band. Pucci è un cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. IL successo inizia con la partecipazione alla trasmissione “La sai l'ultima?” (stagione 1993-94). Pucci si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna, coinvolgendo il pubblico con storie che si basano sull'interpretazione in chiave comica di verità attuali.