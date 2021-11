Male incurabile, operatrice sanitaria perde la vita a soli 51 anni

Le comunità di Tarzo e San Pietro di Feletto sono in lutto per la prematura scomparsa di Arianna Gaiot, operatrice sanitaria mancata a soli 51 anni. A maggio 2021 le era stato diagnosticato un tumore alle corde vocali, malattia rivelatasi fulminante e incurabile.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Arianna si era sottoposta ad un intervento al ginocchio dopo una brutta caduta. L'operazione era riuscita e tutto sembrava andare per il meglio ma, sei mesi fa, le è stata diagnosticata la malattia fatale. Tumore alle corde vocali: in pochissimo tempo Arianna ha perso la voce e, nonostante le terapie in ospedale a Treviso e Vittorio Veneto e un delicato intervento chirurgico, per la 51enne non c'è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto all'Hospice "Antica Fonte" di Vittorio Veneto. Operatrice sanitaria presso l'istituto "Suore Ancelle di Gesù Bambino" a San Pietro di Feletto era stimata per la sua professionalità ed empatia verso le ospiti del centro. A piangerla oggi il marito Enzo. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 3 novembre, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Tarzo.