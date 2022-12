Pizzeria Arlecchino, i gestori lasciano dopo 52 anni: «Fine di un'epoca»

Venerdì 30 dicembre 2022 sarà un giorno che resterà negli annali di Ponzano Veneto: questa sera, infatti, sarà l'ultimo giorno di lavoro per i gestori dello storico ristorante pizzeria "Arlecchino", dopo ben 51 anni di attività.

Giuseppe Pizzolato e la moglie Maria Luisa hanno deciso di lasciare la pizzeria ai nipoti mettendo la parola fine ad un'avventura iniziata 51 anni fa. L'ultimo servizio di questa sera sarà un'occasione per festeggiare e salutare i clienti storici ma anche un momento di grande nostalgia per le tantissime persone che, almeno una volta, hanno fatto tappa nella storica pizzeria di Via Roma. Aperta dal 1967 e fondata da Argentina Tessaro (detta "la Mora" e mancata un anno fa) come rivendita di vini, nel 1971 è stata poi presa in gestione dagli attuali titolari che l'hanno trasformata in uno dei ristoranti più conosciuti e apprezzati dell'intera provincia. Immancabile il ringraziamento non solo agli avventori ma a tutti i collaboratori che in questi anni hanno lavorato all'Arlecchino. Su Facebook l'ultimo messaggio dei gestori: «Il tempo bussa inesorabile, ed è giunto anche il nostro momento! Venerdì sarà la nostra ultima sera, il nostro ultimo servizio prima di passare la mano. Vi aspettiamo per un ultimo abbraccio e un ultimo saluto».