L'Arsenale di Roncade ceduto al fondo francese C-Quadrat

Il fondo di investimento C-Quadrat Asset Management France è il nuovo proprietario del centro commerciale "L'Arsenale" di Roncade. Messo in vendita a febbraio 2021 dal gruppo Basso (in liquidazione dal 2019), l'acquisto è stato finalizzato nelle scorse settimane e notificato all'amministrazione di Roncade, guidata dal sindaco Pieranna Zottarelli.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il Comune di Roncade e la nuova proprietà per discutere i piani di sviluppo e riqualificazione dell'area. L'obiettivo è quello di incentivare nuovi gestori a valorizzare gli spazi de L'Arsenale rimasti finora vuoti o poco valorizzati. Nel frattempo il centro commerciale resterà aperto al pubblico, nel rispetto di tutte le limitazioni orarie per i centri commerciali presenti nell'ultimo Decreto Draghi. C-Quadrat Asset Management France è la filiale francese della multinazionale austriaca C-Quadrat Investment Group, fondata nel 1991 con sede a Vienna. In passato il gruppo si era già fatto notare in Italia per alcune importanti acquisizioni. Oltre a L'Arsenale, in questi giorni la multinazionale è diventata proprietario anche del centro direzionale Valtorta, nel Milanese. Inaugurato il 27 settembre del 2018, L'Arsenale ha un'area commerciale di 17mila metri quadrati.