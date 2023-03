Arturo Martini, 280 capolavori in mostra al Museo Bailo

A trent'anni dall'ultima grande mostra trevigiana e a 75 dalla prima, il Museo Bailo propone una nuova retrospettiva monografica su Arturo Martini, dal titolo: "I capolavori": un'esposizione mai tentata prima che raduna tutte quelle opere che, per dirla con le parole dell'artista, «pesano tonnellate ma sembrano leggere come una piuma». Sabato 1º aprile l'apertura al pubblico preceduta da un'anteprima speciale venerdì 31 marzo. La mostra sarà poi visitabile fino al 30 luglio 2023.

Martedì 28 marzo la prima presentazione per gli addetti ai lavori delle 280 opere in mostra, 150 già presenti e di proprietà del Museo Bailo mentre le restanti arrivano da musei internazionali e collezioni private. Per il pubblico di Treviso sarà un'occasione irripetibile di ripercorrere tutte le fasi della produzione artistica dello scultore trevigiano, considerato uno dei più grandi artisti del Novecento. L'opera "Adamo ed Eva" di dimensioni monumentali, è il biglietto da visita del Bailo, grazie ad una parete finestrata che la lascia intravvedere, anche ai più distratti passanti che arrivano dalla strada a lato del museo. Un capolavoro che Treviso si è conquistata grazie ad una pubblica sottoscrizione indetta nel 1993, esattamente trent’anni fa.

I commenti

«Abbiamo fortemente voluto questa mostra - esordisce l'assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti - per dare meritato prestigio internazionale ad uno degli scultori trevigiani che più hanno segnato la storia dell'arte nel Novecento. Dopo la storica mostra monografica allestita dall'architetto Carlo Scarpa a Treviso nel 1967 e l'esposizione del 1989, questa mostra farà scoprire al pubblico le opere della maturità di Martini, tra capolavori mai visti e piacevoli riscoperte nella cornice del Museo Bailo sempre più europeo ed internazionale».

Per Mario Conte, sindaco di Treviso, «Quella su Arturo Martini non è una semplice mostra ma un progetto che punta a coinvolgere l'intera comunità trevigiana. Da sabato ospiteremo una delle 10 mostre più attese in Italia nel 2023 - aggiunge il primo cittadino -. Sarà un volano incredibile per il turismo che, dalla fine del Covid ha raggiunto nelle ultime settimane un aumento del +149% per quanto riguarda il numero di visitatori in città. Non considerò però la mostra un punto di arrivo ma di partenza - conclude Conte -. Nella mia testa sto già pensando alle prossime mostre, festival ed eventi da organizzare per riempire di cultura i luoghi che abbiamo restaurato e valorizzato negli ultimi anni».

Le opere in mostra sono state invece introdotte dal curatore Nico Stringa che ha sottolineato come la grande esposizione monografica del Bailo sia molto complessa ed impegnativa, non solo sul fronte dei prestiti che le opere hanno richiesto ma anche per capire davvero l'arte di Martini: «Un artista definito a torto eclettico - secondo Stringa -. Martini si è ripetuto spesso nello scolpire temi a lui cari come l'Ofelia di Shakespeare, il Figliol prodigo, l'attesa o i notturni ma non per mancanza d'idee quanto piuttosto per approfondire e dare importanza a quelli che per lui erano i temi chiave dell'esistenza. Martini - conclude il curatore - è stato anche un grande storico e conoscitore dell'arte, riuscendo a rinnovare la tradizione scultorea in modo libero pur vivendo durante il regime fascista, come aveva fatto Canova con Napoleone Bonaparte».

La mostra

Cinque le sezioni in cui si articola la grande esposizione, curata da Fabrizio Malachin e Nico Stringa. Il percorso prende il via dalla sezione permanente che il Bailo riserva allo scultore. Qui ad essere ripercorsi sono gli anni dell’apprendistato, segnati dall’influsso di maestri come Giorgio Martini (padre del già celebre Alberto) e Antonio Carlini. Di lì a poco giungono le prime mostre a Treviso e a Venezia e i primi riconoscimenti. Poi la lunga permanenza a Monaco e l’influenza di Parigi. Alle sculture, con opere in gesso e in cemento come Maternità e Allegoria del mare e Allegoria della terra si affianca l’importante esperienza grafica e quella ceramica, per la quale appunto collabora con la fornace Gregorj.

Il proseguo della grande mostra è pensato per focus allo scopo di esaltare Martini attraverso i suoi grandi capolavori (seconda sezione). Come nella mostra del 1967, saranno collocate in apertura il Leone di Monterosso-Chimera, e quel Figliol prodigo che fu scelto come manifesto della mostra. La conformazione fisica del museo consente di riservare ciascuna sala ad un preciso focus intorno ad un singolo capolavoro. Valga come esempio, la sala riservata alla Donna che nuota sott’acqua, di cui sarà dedicato un focus speciale. Per la prima volta sarà presentato, accanto al marmo, anche il bronzo ‘preparatorio’ mentre le tecnologie multimediali restituiranno l’illusione di entrare sott’acqua. Una sala coinvolgente e inattesa sarà dedicate al confronto tra La Pisana e Donna al sole. Due nudi di donna che sono una melodia armonica, il giorno e la notte, avvicinate per la prima volta in un allestimento. Due opera che sono una sublime espressione di quel vortice di sensualità e grazia, sfrontatezza e fascino, che tanto avevano conquistato e ammaliato Martini. E ancora Tobiolo, opera che ottenne per la prima volta unanimi consensi a Milano, Venezia, Parigi. Pubblicato sulla prima pagina del “Corriere della Sera” del 17 maggio 1935, segna una sorta di consacrazione nella carriera di Martini. Al Tobiolo che stringe nelle mani un pesce sarà accostato il più tardo Tobiolo “Gianquinto” che presenta una impostazione iconografica innovativa, in linea con gli esiti della Tuffatrice e il Pugile in riposo. E ancora, la monumentale Sposa felice del 1930, presentata per la prima volta alla Quadriennale di Roma e da oltre 30 più esposta: un gesto di spontanea esultanza in un tripudio di forme, ornamenti, rigonfiamenti a sottolineare letizia e gaudio. Altri ambienti saranno riservati ad altri capolavori monumentali, come Il bevitore, Ragazzo seduto (alcune delle grandi terracotta di Martini, di rara potenza espressiva), La veglia e molte altre. Non mancheranno le novità, opere mai viste, come il mastodontico Sacro Cuore (3,20 m di altezza), la prima scultura su tema sacro eseguita dallo scultore. Il gesso, modellato nel 1929 quando si trovava a Monza per la chiesa di Vado Ligure, fu rifiutato perché ritenuto incongruo rispetto ai tradizionali canoni dell’arte sacra: gelosamente conservato dall’artista nella sua casa-museo sarà esposto in una mostra per la prima volta. Altro gesso assicurato in mostra dalle grandi proporzioni (2,5 metri di altezza) ed esposta nella lontana mostra del 1967 è La Sposa Felice. Comparve per la prima volta alla I Quadriennale di Roma, quella vinta da Martini, è un tripudio di ornamenti, pizzi, rigonfiamento di tessuti. Celebre perché lo scultore stesso (ecco il genio e la pazzia assieme) scalpellò via il volto. Quasi per celebrare l’ultima grande monografica, quella del 1967, ecco il celebre Tito Livio, il marmo presente nell’atrio del Liviano a Padova, sarà in mostra grazie al calco realizzato per la mostra trevigiana: il gesso recuperato e restaurato sarà affiancato per la prima volta dal suo bozzetto preparatorio. Molti altri capolavori completeranno questa ampia sezione che occuperà tutto il piano terra del museo, un itinerario fisico sviluppato sugli spazi attorno ai due recuperati antichi chiostri rinascimentali.

La terza sezione è interamente riservata alle maioliche, sculture di piccolo formato che documentano la grandezza e la creatività di Martini. Opere minori solo in apparenza: esse esprimono tutta la tenacia e la curiosità con cui l’artista ha sperimentato ogni materiale possibile e fungono da laboratorio per rielaborazioni successive. Una sezione nella sezione sarà dedicata ai pezzi unici modellati e maiolicati presso l’ILCA di Nervi ed esposti nella personale di Monza. È l’affermazione dello scultore-ceramista che realizza opere a sé, staccandosi dalla ‘dipendenza’ delle logiche industriali. ‘Piccoli’ capolavori dove non manca invenzione, armonia e anche ironia. Tra questi: Donna sdraiata, La fuga degli amanti, L’esploratore, Visita al prigioniero, Briganti, fino alla serie di animali dove spiccano poche pennellate di contrasto. Accanto alle commissioni monumentali Martini si applica, quasi per contrasto, alla creatività in opere di più piccolo formato. La riflessione sull’antico, dopo la visita a Napoli, lo portò a Blevio sul lago di Como a creare in poche settimane una serie di capolavori in gesso dove lo studio sulla costruzione e il movimento della figura portano a soluzioni antitetiche rispetto a quelle monumentali. Ricerche e sperimentazioni, in opere come Centomestrista, Morte di Saffo, Salomone, Laocoonte, Ratto delle Sabine, Susanna, Amazzoni spaventate eccetera, che nella terza sezione consentono di raccontare l’artista in costante ricerca, capace di ispirarsi continuamente e rielaborare in modo del tutto personale. A Martini pittore è invece dedicata la quarta sezione. Ad evidenziare come disegno, grafica e pittura siano tracce di una ricerca parallela e complementare alla scultura, evidente nelle cheramografie (termine da lui inventato per stampe da matrici di “sfoglia” d’argilla) degli anni di Ca’ Pesaro e nella grafica “neomedievale” di soggetto religioso, a cui è dedicata anche una sezione della permanente, per l’occasione integrata da opere mai prima presentate in una mostra che riveleranno un aspetto inedito di Martini.

A concludere il percorso è la quinta e ultima sezione “La maturità nei capolavori del Bailo”, con una scelta di capolavori sorprendente ed eccezionale. Le prime sale sono dedicate a I bronzi degli anni ’20, piccola plastica e rilievi degli anni ’20, disegno, grafica e pittura. È alla luce del chiostro del Museo, in uno spazio silenzioso e sospeso, che si compie uno dei più poetici capolavori di Martini, La Venere dei porti, in una dimensione che ha a che fare col senso dell’attesa, della solitudine e della noia racchiusi nel malinconico nudo di una donna che aspetta “l’Amore”. Acquisita dal Comune nel 1933 (90 anni fa), è una delle grandi terrecotte create nel periodo compreso tra la fine degli anni Venti e i primissimi anni Trenta e che costituisce il periodo di più alta ispirazione dell’artista e in cui fonde insieme, in un unicum rivoluzionario, le forme classiche (dall’arte etrusca e greca a quella dei maestri del Duecento e del Trecento) con nuove concezioni plastiche. Il percorso termina nel chiostro che ospita Adamo ed Eva, l’opera simbolo del Museo e della mostra.