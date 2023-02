Museo Bailo, arrivate le prime sculture di Arturo Martini

Sono arrivate lunedì 13 febbraio al Grande Museo Bailo le prime opere di Arturo Martini, in vista della grande mostra dedicata allo scultore trevigiano che sarà visitabile a partire da fine marzo.

Opere monumentali, come il Tito Livio realizzato per Università degli Studi di Padova, ma anche quelle più 'piccole', incisioni e aspetti inediti come la pittura. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha pubblicato sui suoi canali social le prime immagini dell'arrivo delle statue al museo. «Sarà la mostra più completa mai dedicata al genio trevigiano, che aprì il suo primo studio in via Cornarotta, nella Torre del Visdomino» ha detto il primo cittadino.