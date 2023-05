Ascotrade: da oggi gli operatori di Pieve e Castelfranco gestiscono anche le pratiche di Ats

Ridurre i tempi allo sportello e semplificare per i clienti domestici la gestione delle forniture di luce, gas e acqua di casa, da un lato; ottimizzare risorse, spazi e procedure organizzative all’interno dei punti di contatto nei due Comuni serviti, dall’altro. Questi gli obiettivi della nuova forma di collaborazione attivata tra ATS, gestore del servizio idrico per l’Alto Trevigiano ed EstEnergy, la controllata del Gruppo Hera che fornisce luce e gas sul territorio con il marchio Ascotrade.

Grazie al nuovo accordo organizzativo, non sarà più necessario spostarsi da un operatore all’altro per gestire le diverse pratiche contrattuali legate alle utenze, ma a Pieve di Soligo, in via Verizzo 1030, e a Castelfranco Veneto, in Piazza Serenissima 34, basterà rivolgersi agli sportelli del Gruppo Hera, per risolvere in un sol colpo tutte le necessità di assistenza per i propri contratti.

Tante pratiche, un unico interlocutore

Gli operatori Ascotrade già affiancano i clienti nella gestione di tutte le richieste legate alle forniture di luce e gas e offrono consulenza qualificata per guidare i clienti nel percorso di transizione energetica, con nuove proposte per il risparmio energetico e la mobilità sostenibile, grazie al ricco portafoglio di soluzioni sostenibili Hera (dalle caldaie a condensazione agli impianti fotovoltaici, passando per e-bikes e strumenti per la ricarica delle auto elettriche).

Da oggi potranno garantire anche l’avvio e la gestione di tutte le pratiche tecniche del servizio idrico, come allacciamenti, richieste di spostamento o di messa a norma del punto di fornitura, oltre a prendere in carico le richieste di attivazioni o disattivazioni dei contratti acqua, assieme a volture, subentri, caricamenti di autoletture, pagamento bollette ed eventuali segnalazioni di perdite in strada e simili. Offriranno anche consulenza su tariffe e consumi e sullo stato dei pagamenti, anche per le bollette dell’acqua.

Ritorno al servizio in presenza per la fornitura acqua

Il nuovo servizio garantisce agli utenti ATS anche il ritorno al servizio in presenza nei comuni di Pieve di Soligo e di Castelfranco Veneto, dopo che l’attività di sportello del gestore locale era stata interrotta per l’emergenza Covid. Tutte le pratiche prese in carico dagli operatori Ascotrade Gruppo Hera saranno poi verificate e completate, in fase di back office, dal personale di ATS.