Montebelluna, asfaltato il percorso pedonale sul lato est della biblioteca

Riqualificato il percorso utilizzato sia come scorciatoia sia come collegamento tra chi parcheggia a Sansovino e in Largo Martini o dagli studenti per raggiungere il centro

Riqualificato il percorso pedonale sul lato est della biblioteca di Montebelluna. Si sono svolte venerdì mattina, 29 gennaio, le operazioni di asfaltatura del percorso pedonale sterrato che costeggiano la biblioteca comunale. Un lavoro che l’amministrazione comunale ha finanziato per un costo di 11mila euro circa.

L'assessore ai lavori pubblici, Michele Toaldo commenta: «Con questo intervento diamo una risposta alle tante richieste ricevute dai cittadini per trovare una soluzione al cosiddetto effetto vasca che si viene a creare sullo sterrato ogni qualvolta piove. Si tratta oltretutto di un percorso spesso utilizzato sia come scorciatoia sia come collegamento tra chi parcheggia a Sansovino e in Largo Martini o dagli studenti del polo scolastico per raggiungere il centro cittadino. Con l’asfaltatura il problema viene definitivamente risolto e i disagi eliminati».