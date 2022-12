Nuova fognatura e asfaltature: due settimane di lavori in Noalese

A partire da lunedì 5 dicembre Alto Trevigiano Servizi completerà gli interventi di asfaltatura relativi ai lavori di realizzazione della fognatura della zona di San Giuseppe.

I tratti interessati sono la pista ciclabile posta lateralmente alla strada Noalese e gli innesti con le strade laterali. In particolare, Strada Sant'Agnese fino al civico 6, via Malpensa, strada Boiago fino all'incrocio con via Zorzi compreso, l'incrocio con via le Canevare e alcuni tratti in corrispondenza della rotatoria con la tangenziale. Inoltre riguarderanno Strada Sant'Angelo dall'incrocio con via Graziano al capitello, via Graziano e il tratto finale di via da Corona. Gli interventi avranno una durata di circa due settimane e saranno effettuati mantenendo il traffico aperto, regolamentato sul posto con segnaletica o movieri.