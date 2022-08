Mogliano, proseguono le asfaltature: «Interventi per oltre un milione di euro»

Grazie al grande lavoro di collaborazione tra Comune e Ufficio lavori pubblici, continua senza sosta il grande piano delle asfaltature a Mogliano Veneto che comprende una fase progettuale nei periodi autunnali e invernali, e che culmina con la fase realizzativa nei periodi estivi. Anche questa estate il programma è nutrito e interessa tutti i quartieri e le frazioni di Mogliano.

Le strade interessate sono: Via Verdi, Via Torni, Via Tiepolo e Via Selve. Per quanto riguarda le strade residenziali, invece, il Comune è intervenuto in: Via Altinia, Via Sozzi, Via Oberdan, Via Puccini e Via Gabrielli (con rifacimento completo anche dei marciapiedi) e in Via Ghetto Bassa. In fase di esecuzione i lavori in Via Marocchesa, Via Pia, Via Matteotti, Via Toti Dal Monte, Via Piranesi, Via IV Novembre, Via Foscolo, Via Vian, Via Pavan, Via Trevisanato, Via Pastrengo e Via Monte Pasubio; in tutte queste strade i lavori hanno previsto anche il rifacimento e la sistemazione dei sottoservizi. Si ricorda inoltre ai cittadini che tra i lavori di stesura del nuovo manto stradale e il rifacimento della segnaletica orizzontale deve intercorrere un lasso di tempo adeguato all’asciugatura dell’asfalto.

I commenti

«I lavori di asfaltatura non riguardano solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza stradale. Mogliano ha quasi 200 chilometri di strade comunali e non è semplice mantenerle tutte in efficienza. Abbiamo operato delle scelte in base al grado di deterioramento e riasfaltato sia strade di grande flusso, sia strade secondarie in zone residenziali - commenta il sindaco Davide Bortolato -. In alcune di queste strade riusciamo finalmente a metter mano dopo un lungo processo che ha visto il loro riconoscimento ad uso pubblico. Nei mesi scorsi è stato infatti avviato un procedimento amministrativo che ci ha permesso di fare gli interventi: mi riferisco in particolare a Via Sozzi, Via Oberdan e Via Ghetto Bassa». L'importo complessivo dei lavori ha superato il milione di euro. A causa dell’aumento dei prezzi, in particolare del petrolio, da cui si ricava l’asfalto, è stato necessario rimpinguare consistentemente il quadro economico del grande piano delle asfaltature. «La nostra amministrazione dimostra una continua attenzione verso la manutenzione delle strade - conclude il sindaco -. Il lavoro da fare è ancora molto, di certo però non si limita ai pochi mesi che precedono le elezioni». «Abbiamo organizzato i lavori di rifacimento dei manti stradali lungo il quinquennio, con l’obiettivo di perseguire sia il decoro urbano che l’incolumità dei cittadini. La prerogativa della nostra azione amministrativa è la massima attenzione e presenza sul territorio. A brevissimo partirà anche il piano di manutenzione straordinaria dei marciapiedi, moltissimi sono quelli che abbiamo individuato per la necessità di essere sistemati» aggiunge il consigliere delegato alle Manutenzioni, Roberto Zanardo.