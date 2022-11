Troppe infiltrazioni, sottopasso di Via Sarpi chiuso da mercoledì

Dopo le segnalazioni arrivate agli Uffici comunali e il sopralluogo effettuato dai tecnici del settore Lavori pubblici, il Comune di Treviso ha riscontrato la necessità di mettere in sicurezza l'asfalto del sottopasso di via Sarpi.

Viste le infiltrazioni di acqua di falda e la conseguente pericolosità in caso di formazione di ghiaccio, si è proceduto con un aumento della segnaletica verticale di avviso e alla posa di un sensore di temperatura collegato ai semafori di avviso di pericolo. A partire da mercoledì 30 novembre verrà eseguita l’asfaltatura del fondo e delle rampe per ovviare alla risalita dell'acqua di falda, in attesa dell'intervento definitivo (di cui esiste già il progetto esecutivo). Il sottopasso rimarrà chiuso, come da Ordinanza emessa dalla Polizia Locale, fino a fine lavori prevista fra il 2 e il 5 dicembre. Il traffico veicolare verrà deviato in loco.