Nervesa, completate le asfaltature lungo la provinciale "Panoramica"

Si sono concluse la scorsa settimana le asfaltature lungo la strada provinciale 77, meglio nota come “La Panoramica”, che dall’estate 2021 e per circa un anno è stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria delle reti acquedottistiche.

L'intervento di Alto Trevigiano Servizi, gestore del servizio idrico integrato nell’area, ha riguardato la sostituzione di quasi 5 chilometri di condotte per la distribuzione dell'acqua potabile. Il cantiere è stato realizzato in collaborazione con la società AP Reti Gas – Gruppo Ascopiave, che ha proceduto con la metanizzazione di una consistente porzione di territorio comunale. La sinergia ha consentito di ottimizzare l’esecuzione dei lavori sia in termini di tempo che di economicità, compresi quelli per le asfaltature finali realizzati nel corso del mese di novembre. È giunta quindi al termine un’opera che rappresenta un’importante miglioria per il funzionamento delle reti nel comune di Nervesa e nella zona del Montello.