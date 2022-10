Strada provinciale Panoramica: «Asfaltature pronte entro novembre»

Saranno portate a termine entro novembre le asfaltature lungo la Strada provinciale 77, meglio nota come “La Panoramica”, che dall’estate 2021 e per circa un anno è stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria delle reti acquedottistiche. L'intervento ha riguardato la sostituzione di quasi 5 chilometri di condotte per la distribuzione di acqua potabile, con la realizzazione di 54 allacciamenti alle utenze prospicenti il tratto di strada interessato dai lavori.

«Il cantiere fa parte del progetto di ottimizzazione e riorganizzazione delle reti idriche della parte collinare del Montello, nell’area del comune di Nervesa della Battaglia, e consentirà di poter attingere da più fonti in caso di periodi particolarmente siccitosi – spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori – Le opere sono state realizzate in un’ottica di efficienza e miglioramento del servizio alle utenze. A questo hanno contribuito anche gli interventi di modernizzazione e digitalizzazione delle reti idriche».

Il progetto, infatti, ha previsto l’installazione di cinque camerette di manovra per l’alloggiamento di riduttori di pressione e di contatori per il monitoraggio dei consumi. Tale soluzione consente di avere un report costante sul buon funzionamento della distribuzione di acqua alle utenze. Con lo stesso obiettivo di screening delle reti, è stato anche installato un idrante di ultima generazione in grado di allertare in caso di rilevanti variazioni del flusso presente nelle tubazioni e intervenire tempestivamente dovessero verificarsi disservizi. I lavori sono stati realizzati in collaborazione con la società AP Reti Gas – Gruppo Ascopiave, che ha proceduto con la metanizzazione di una consistente porzione di territorio comunale: si tratta di opere condotte in sinergia per ottimizzarne l’esecuzione sia in termini di tempo che di economicità. L'investimento complessivo da parte di Ats è stato di 950mila euro. L'asfaltatura del manto stradale oggetto dei lavori avverrà nel mese di novembre. Tale ultimo intervento sarà realizzato sempre in collaborazione con AP Reti Gas, a conclusione di un’opera che rappresenta un’importante miglioria per il funzionamento delle reti nel comune di Nervesa e nella zona del Montello.