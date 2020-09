Bimbo positivo al Covid, chiuso l'asilo nido comunale di Fontanellette

L'asilo nido "Le Coccole" di Fontanellette è stato chiuso per Covid dopo che uno degli otto bambini iscritti è risultato positivo al test del tampone. Un caso molto simile a quello dell'asilo Savoini di Cimadolmo riaperto da lunedì 28 settembre dopo la fine della quarantena.

Il nido della frazione di Fontanelle resterà chiuso fino al 7 ottobre nella speranza che in questi giorni il bimbo positivo possa negativizzarsi. In quarantena anche le due educatrici dell'asilo. Il prossimo giro di tamponi è previsto per il 5 ottobre. Ieri, martedì 29 settembre, l'Ulss 2 aveva segnalato due nuove positività in altrettante classi primarie dei distretti di Treviso e Pieve di Soligo. Le due classi sono state messe in isolamento mentre alla materna parrocchiale Fra' Claudio di Treviso una bimba è risultata positiva ma i compagni di classe non sono stati messi in quarantena vista la carica virale bassissima trovata nella bimba. Da monitorare invece la situazione a Mogliano Veneto dove due classi sono al momento in quarantena, una alla scuola dell'infanzia Piaget e una alla scuola d'infanzia Montessori. Con i test rapidi fatti direttamenti in classe, approvati nelle scorse ore anche dal Ministero, la situazione degli isolamenti dovrebbe dare sempre meno problemi nei vari istituti della Marca nel corso dei prossimi giorni.