Covid in asilo a Cimadolmo, altre due classi in quarantena

Nell'asilo di Cimadolmo in cui era emerso nei giorni scorsi un alunno positivo al Covid, sono state messe in quarantena altre due classi per una seconda positività di un familiare del bimbo positivo. In totale salgono dunque a 34 i bambini messi in isolamento insieme a 3 maestre e un insegnante di sostegno.

Il provvedimento è stato esteso perché nell'asilo non sarebbero stati tenuti sempre separati i bambini delle varie classi. Il Sisp ha effettuato varie videoconferenze con le scuole per ricordare le disposizioni da rispettare per ridurre la diffusione del contagio. La quarantena per le due classi durerà fino a martedì 29 settembre. Nel frattempo si registra nella giornata di oggi, sabato 19 settembre anche uno studente positivo in un istituto superiore del distretto Asolo. In quarantena l'intera classe del ragazzo, composta da 25 studenti. Faranno che lezione con didattica a distanza. Nessuna quarantena, invece, per docenti dell'istuto.

Il bollettino di Azienda Zero

Sempre sabato 19 settembre è stato completato anche il nuovo screenin su operatori e pazienti dell’Unità Operativa di Medicina dell’Ospedale di Castelfranco ha avuto il seguente esito: tutti negativi i 12 medici sottoposti a tempone, su 23 infermieri uno solo è risultato positivo. 4 su 18 invece gli operatori socio-sanitari positivi al tampone. 2 su 58 i pazienti positivi. Su personale e pazienti proseguiranno i test periodici a cadenza ravvicinata. In provincia di Treviso salgono a 867 le persone attualmente positive al virus mentre sono 15 i pazienti ricoverati in area non critica all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. 1562 le persone in isolamento domiciliare di cui 582 positivi.