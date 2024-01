Alpini di Asolo ricordano l'anniversario della battaglia di Nikolajewka

Commemorato a Brunico, venerdì 26 gennaio, l'81esimo anniversario della battaglia di Nikolajewka, dove nel 1943 gli alpini sfondarono la sacca in cui erano stati rinchiusi dalle truppe sovietiche. Nikolajewka è per tutta l’Ana il simbolo profondo dei valori che informano l’associazione e i suoi iscritti, quei valori che in tempo di guerra come nei periodi di pace significano concreta solidarietà umana, sprezzo del pericolo in nome di ideali condivisi, amore per la Patria e la sua bandiera, attaccamento ad un Corpo, quello degli alpini, che tanto ha fatto per l’Italia e gli italiani in oltre 150 anni di vita.

Alla tradizionale celebrazione, organizzata dal 6° Reggimento Alpini, che dal luglio 2020 è cittadino onorario di Asolo (un riconoscimento motivato dal legame delle penne nere del “Sesto” con il territorio, risalente alla storia del Massiccio del Grappa durante la Prima Guerra Mondiale, e dal valore del Tenente Giuseppe Testolini, che perse la vita sul Col Beretta nel novembre 1917), ha partecipato il Gruppo Alpini di Asolo, con il Capo Gruppo Domenico Panazzolo, e il sindaco Mauro Migliorini, che ha rimarcato la necessità di rinsaldare e rafforzare valori quali il senso civico e la responsabilità del dovere.