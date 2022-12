Auto fuori strada: illesa una 24enne e le sorelline di 8 e 6 anni

Non ha fortunatamente provocato feriti un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 1 dicembre, ad Asolo, lungo via carreggiate. Protagonista un'automobilista 24enne che viaggiava con a bordo le due sorelline di 8 e 6 anni. La giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto che si è rovesciata su un prato attiguo alla carreggiata. Per loro solo tanta paura. Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 di Pieve del Grappa, vigili del fuoco e la polizia locale di Fonte.