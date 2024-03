Incontro tra il sindaco di Asolo e i vertici dei carabinieri Forestali del Veneto

Il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, ha ricevuto lo scorso 7 marzo, presso Palazzo Beltramini, il Generale Francesco Pennacchini, Comandante dei Carabinieri Forestali del Veneto. Nell’incontro sono stati trattati temi di comune interesse e il Sindaco ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro di tutte le donne e gli uomini in forza al Comando, in particolare nel Nucleo Asolo - Monte Grappa, operativo ad Asolo dal 2016, sempre in prima linea non solo contro i reati ambientali, ma anche nel sensibilizzare le persone ad una maggiore responsabilità e ad un maggiore interesse rispetto all'ambiente nella sua accezione più ampia.