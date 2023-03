Casella d'Asolo, fortunello gratta e vince 2 milioni di euro

Un tagliando "gratta e vinci" da 2 milioni di euro. E' una delle vincite più ragguardevoli degli ultimi anni, in provincia di Treviso, quella che un anonimo fortunello ha conquistato acquistando il biglietto vincente del "Miliardario Mega" al bar tabaccheria "Caffè Lotto" di via dei Tartari a Casella d'Asolo. La visita della "dea bendata" è avvenuta lo scorso 25 gennaio ma la famiglia Bonora, composta da Denis, Christian, Simona, Luciana e Dino e che da 21 anni gestisce questa attività, ha scoperto solo recentemente la super-vincita (si tratta della prima volta) consultando le statistiche on line. La scorsa settimana i Monopoli di Stato hanno provveduto alla certificazione. L'ipotesi è che il vincitore possa essere un automobilista di passaggio. Per ora il "fortunello" non si è ancora fatto vivo con la famiglia Bonora ma è noto che questi abbia già, attraverso un istituto di credito, provveduto ad avviare l'iter per la riscossione dei 2 milioni. Una bella somma, di quelle che certamente cambiano la vita.