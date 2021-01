Riapre il mercato di Casella d'Asolo

Sabato 23 gennaio riapre il mercato settimanale di Casella d’Asolo. La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Confcommercio Asolo e Confesercenti. Una sinergia che ha permesso di avviare le procedure necessarie per la riapertura attraverso un piano di intervento e un servizio di sorveglianza che garantirà lo svolgimento del mercato in sicurezza. L’accesso nell’area del mercato avverrà nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’attuale Dpcm e dal Protocollo Covid, con il controllo ai varchi di accesso e di uscita oltre all’applicazione di un piano di sicurezza redatto da un tecnico specialista nel settore. Con il contributo dell’Amministrazione comunale, il compito di sorveglianza sarà affidato alla Protezione Civile di Asolo che evidenzia ancora una volta il suo prezioso supporto a favore della comunità.

«Era importante poter garantire una riapertura in sicurezza del mercato e grazie alla Protezione Civile e al lavoro condiviso con Confcommercio e Confesercenti questo è stato possibile - afferma l’Assessore alle Attività produttive Rosy Silvestrini -. Un segnale per venire incontro alle esigenze della categoria e al tempo stesso un invito a mantenere vivo il senso di responsabilità. Per affrontare al meglio il periodo che stiamo vivendo serve oggi più che mai spirito di cooperazione».

La ripresa dell’attività è quindi il frutto del dialogo instaurato tra l’Amministrazione comunale e la locale delegazione di Confcommercio, rappresentata dal Presidente di delegazione mandamentale di Asolo Ersilia Ferrazza e dal referente di delegazione di Asolo Christian Brugnaro, in collaborazione col rappresentante territoriale di Confesercenti Moreno Sartorello. «Il nostro obiettivo - commentano i referenti di Confcommercio - è stato raggiunto, riaprire il mercato al più presto, vista la situazione di crisi economica del settore e visto che si è potuto garantire la sicurezza ed il distanziamento sociale al mercato sia per gli esercenti, sia per gli stessi avventori. Si ringrazia il Sindaco e l’Assessore Silvestrini per il lavoro svolto per garantire la riapertura e la Protezione Civile ed i volontari tutti che permettono il controllo dei varchi in questa fase molto delicata di pandemia sanitaria».