Maltempo, la Marca in allerta: paura nell'Asolano e nella Castellana

Come previsto l'ondata di maltempo ha provocato gravi problemi al territorio soprattutto nell'Asolano e nella Castellana. A Pagnano il Muson dei sassi è esondato e alcune abitazioni si sarebbero allagate, soprattutto via della Sega, strada principale di Villa d'Asolo. Sempre ad Asolo il sindaco Migliorini ha disposto la chiusura anticipata delle scuole alle ore 13, anzichè alle 16. Alto il livello dell'Avenale ma per ora Castelfranco Veneto (dove il sindaco Stefano Marcon ha aperto fin da ieri il Coc) non avrebbe avuto le gravi conseguenze delle precipitazioni di giovedì scorso. Esondati alcuni corsi d'acqua secondari, come il Ru a Fonte e il Pighenzo a Bessica di Loria. Ovunque la distribuzione dei sacchi di sabbia ha limitato i danni. Allerta anche a Casale sul Sile in mattinata per il livello del fiume Sile ma la situazione sarebbe per ora sotto controllo.