Cnn ad Asolo, annullate le riprese della serie con Stanley Tucci

Niente da fare: le riprese della serie targata Cnn con il celebre attore Stanley Tucci ad Asolo sono state annullate nel pomeriggio di venerdì 4 febbraio. Da lunedì 7 a mercoledì 9 era infatti previsto l’arrivo in città di una troupe della rete all-news statunitense per le riprese di una nuova puntata della docu-serie televisiva “Searching for Italy”.

«Le riprese sono state cancellate - si legge nella nota diffusa oggi da Cnn - Ci dispiace veramente tanto considerando la splendida risposta che la comunità di Asolo ci aveva dato, facendoci sentire subito a casa. Speriamo di poter tornare a collaborare presto ma con un diverso epilogo». Tutto in città era ormai pronto per accogliere gli attesi ospiti, con grande partecipazione della comunità asolana. La società di produzione Indifule aveva attivato il casting per la selezione delle comparse che avrebbero dovuto animare le scene. Cnn non ha voluto rendere noto il motivo della decisione: l'ipotesi di un focolaio Covid tra la troupe non ha avuro per ora conferme ufficiali. «Fino a giovedì sera tutto sembrava andare per il meglio - spiega il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini - e le riprese erano state confermate. Venerdì la nota di Cnn ha annullato tutto».

Il commento del sindaco

«Ringrazio i cittadini, le associazioni e le attività economiche di Asolo che si sono messe subito a disposizione per collaborare al programma - conclude il primo cittadino - Questo è stato un ottimo banco di prova e per il futuro Asolo ha dimostrato di essere pronta. Siamo fiduciosi che questa opportunità si possa ripetere e che Cnn possa riorganizzare presto la sua programmazione».