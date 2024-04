Eleonora Duse, cento anni fa la scomparsa: l'omaggio in musica di Mario Brunello

Asolo ricorda Eleonora Duse: domenica ricca di eventi e iniziative quella vissuta ieri, 21 aprile, nel borgo trevigiano in occasione dei cento anni dalla scomparsa dell'attrice. Il 21 aprile di un secolo fa, Eleonora Duse moriva in una lussuosa stanza d’albergo a Pittsburgh, negli Stati Uniti d'America.

Con lei se ne andava la più grande attrice italiana di tutti i tempi, nonché una delle più grandi del mondo. La sua dipartita terrena aveva suscitato una fortissima ondata di commozione, tale da unire in un ideale abbraccio un’infinità incalcolabile di spettatori e i tanti paesi in cui era stata in tournée – dalle terre slave agli Stati Uniti, dall’Egitto al Sudamerica, oltre ovviamente all’intera Europa. Una vita consacrata al teatro, attraversata da un’inquieta ricerca creativa e mai scontata nemmeno nella quotidianità. Un secolo fa, nei giorni di lutto nazionale per l’Italia, Asolo era balzata agli onori della cronaca perché qui la Duse aveva chiesto di essere sepolta. Il suo desiderio, anche grazie alla fondamentale mediazione di Gabriele d’Annunzio che aveva chiesto per lei i solenni funerali di Stato, venne esaudito. Dopo un lungo viaggio di ritorno dagli Stati Uniti a bordo della Nave Duilio, scortata dagli attori della sua compagnia, la salma della diva è tornata in patria ed è stata tumulata nel Cimitero di Sant’Anna il 13 maggio 1924. Ed è qui che, domenica 21 aprile 2024 il violoncellista Mario Brunello le ha dedicato due brani eseguiti dal suo inconfondibile violoncello, uno di Bach e l'altro tratto dall'Otello di Giuseppe Verdi. La commemorazione del centenario era iniziata con la messa nel Duomo di Asolo, poi il corteo aveva attraversato la città fino al cimitero di Sant'Anna dov'è avvenuto l'omaggio in musica di Brunello.

Eleonora aveva scelto Asolo come luogo in cui trascorrere serenamente la vecchiaia, attratta dalla buona qualità di vita del posto e dal profondo rispetto che gli asolani le avevano dimostrato sin da subito, tanto che il 16 ottobre 1923, quando arriva sull’isoletta di Eliss Island (New York), dichiara alle autorità: Duse Eleonora, anni 64, sesso femminile, sposata, attrice teatrale, nazionalità italiana, residente ad Asolo. Qui, un anno prima della sua nascita, era passata la sua famiglia ed erano venuti alla luce due suoi cugini gemelli uno dei quali era morto in fasce e venne sepolto a Sant’Anna. La Casa dell’Arco, con la sua magnifica vista sul Grappa, era il rifugio ideale per lei, che con tanta sollecitudine aveva seguito lo svolgimento della Prima Guerra Mondiale e le sorti dei soldati che combattevano al fronte. «Nella giornata di oggi - ha detto il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, durante la celebrazione in chiesa - sentiamo Eleonora viva in mezzo a noi, e viva più che mai: a noi spetta il compito di onorare doverosamente la sua memoria e di far conoscere il suo mito alle nuove generazioni. Che il nome di Eleonora Duse, insieme alla sua amata Asolo, attraversi gloriosamente il nuovo millennio».