Guida sotto effetto di cocaina e marijuana, 29enne denunciato

I carabinieri di Asolo hanno denunciato, per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, un operaio 29enne di Castelfranco Veneto. Il giovan , alla guida della sua autovettura, era rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio del 7 settembre scorso ad Asolo, via Castellana. Nell'occasione, sia il 29enne che il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente, avevano riportato lievi contusioni. Gli esiti degli esami sanitari hanno però riscontrato che il 29enne aveva guidato, sotto l'effetto di cocaina e cannabinoidi, ragion per cui gli è stata ritirata la patente di guida.

