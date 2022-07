Asolo, rotatoria della "Tavernetta": lunedì al via ai lavori

A partire da lunedì 11 luglio 2022 inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all?incrocio conosciuto come ?Tavernetta?. Presumibilmente i lavori si porteranno fino alla primavera del prossimo anno. Questo comporterà inevitabilmente qualche disagio per la circolazione stradale sia lungo la via Castellana che lungo la via Schiavonesca-Marosticana. Più precisamente dal giorno 11 luglio al giorno 15 agosto 2022 verrà chiuso l?ultimo tratto della SP 6 , via Castellana, dall?incrocio con via Cà Giupponi, circa, fino alla SP 248 Schiavonesca Marosticana e deviazione del traffico verso via Galilei e la SP 101, via Giorgione, e viceversa. Contemporaneamente lungo la SP 248 Schiavonesca-Marosticana, all?altezza del Cantiere stradale, funzionerà in orario di lavoro tra le 8.30 e le 18.30 circa, un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri.

«Questi disagi sono inevitabili per consentire la costruzione di un?opera attesa da 30 anni, che avrà ripercussioni positive nell?ambito della sicurezza stradale e per la fluidità della circolazione nell?area dell?incrocio»: ha spiegato il sindaco Mauro Migliorini.