Asolo diventa marchio registrato: «Per usarlo servirà l'autorizzazione»

Asolo diventa marchio registrato: l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha certificato in questi giorni la registrazione del toponimo Asolo per molteplici classi merceologiche.

Da oggi, quindi, Asolo diventa marchio a tutti gli effetti e chiunque vorrà utilizzarlo per le proprie attività di impresa relative alle classi per cui è registrato dovrà chiedere l’autorizzazione al Comune che è automaticamente diventato l’unico titolare del marchio per molte categorie di prodotti e servizi. L’utilizzo del marchio "Asolo" senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione del Comune costituirà una violazione dei diritti esclusivi con conseguenti responsabilità. L'iniziativa era partita nel 2019, quando l'amministrazione del sindaco Migliorini ha iniziato il percorso di registrazione del toponimo. Ci si era infatti accorti da una ricerca, grazie allo studio legale che ha assistito il Comune nell’iter, che ben 90 esercizi commerciali utilizzavano il toponimo Asolo nel loro nome e nella loro attività di promozione. Non tutti, però, contraccambiavano il privilegio di usare il “brand” della città dei cento orizzonti con iniziative di sostegno e di attenzione nei confronti della stessa. Il marchio registrato del toponimo Asolo non riguarderà solo le denominazioni delle aziende, ma tutta una serie di prodotti e servizi specificati nel certificato di registrazione: vi è compreso un lungo elenco di oggetti della categoria mobili e complementi d’arredo ma anche del settore arte e artigianato, ornamenti e decorazioni oltre ad una serie di prodotti alimentari, freschi o trasformati, e del comparto piante e orticoltura. Si aggiunge tutto il ventaglio delle attività e degli eventi culturali e artistici, festival e concerti musicali e delle attività ricettive alberghiere, bed & breakfast, alloggi temporanei, eccetera.

Il commento del sindaco

«Specifichiamo che il marchio non ha valore retroattivo, quindi le aziende che attualmente già usano il nome del borgo non saranno soggette ad alcun provvedimento da parte del Comune - le parole del sindaco Mauro Migliorini -. Anche con loro siamo in ottimi rapporti. Il loro nome resta e continueremo sulla strada che abbiamo intrapreso con diverse di queste realtà per collaborazioni, quindi a sostegno di molteplici attività culturali. Nel 2019 - continua il sindaco - quest'iniziativa era nata perché, come noto, molti usano il nome di Asolo per promuoversi però ben pochi, al di là di alcune aziende che sostengono Asolo e il suo patrimonio storico, culturale, naturalistico, architettonico e associativo. Grazie quindi allo studio legale Rucellai&Raffaelli, nelle persone degli avvocati Enrico Adriano Raffaelli, Michele Franzosi e Ottavia Raffaelli e allo studio Marchi & Partners Srl di Milano che ci hanno seguito in questi anni, è arrivata questa bellissima notizia. Finalmente il nome di Asolo viene tutelato - dichiara il primo cittadino -. Asolo merita appieno questa registrazione del marchio perché è uno dei borghi più belli d’Italia, Cittaslow, una città riconosciuta a livello internazionale. In quanto tale, va tutelata a 360 gradi. Il grazie per questo risultato va ai nostri uffici comunali e in particolare al vicesegretario comunale, dottoressa Chiara Carinato, che ha seguito assieme a me e in prima persona questo percorso. Ma anche allo studio legale Rucellai&Raffaelli e alla Marchi & Partners per l’immane lavoro che è stato svolto. È stato un percorso lungo - conclude Migliorini -. Abbiamo fatto diversi corsi e ricorsi e battaglie legali ma abbiamo portato a casa la registrazione del toponimo Asolo. Alla faccia di chi ci diceva che era impossibile».