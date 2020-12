Natale ad Asolo, buoni sconto per lo shopping dei clienti nei negozi

Si chiama "RegalAsolo" ed è un’iniziativa promossa dall'assessorato alle Attività produttive del Comune di Asolo con l’obiettivo di sostenere le attività asolane e di incoraggiare gli acquisti all’interno del tessuto commerciale del borgo trevigiano.

Si tratta di “buoni regalo” in forma di coupon cartacei che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione delle attività commerciali. I negozi assegneranno a propria discrezione i “buoni regalo” alla clientela, per un valore economico spendibile presso il punto vendita, come sconto per l’acquisto. L'amministrazione comunale si è fatta carico della stampa e della distribuzione dei coupon, oltre alla diffusione e promozione dell’iniziativa, stilando e pubblicando nei propri canali web e social la lista delle attività che aderiranno all’iniziativa, suddivise fra commercio, artigianato e imprese agricole. Contraddistinta dallo slogan “Regala consapevole, regala locale”, “RegalAsolo” partirà nel fine settimana del 12/13 dicembre e durerà fino al 31 gennaio 2021. «Con questa iniziativa - spiega il sindaco Mauro Migliorini - cerchiamo di generare un impatto positivo a sostegno delle nostre attività, in un momento storico così difficile dove scelte di acquisti consapevoli da parte dei cittadini possono fare la differenza». Dopo la sospensione della Ztl dei giorni festivi in centro storico fino al 6 gennaio, un’ulteriore azione arriva dunque a sostegno delle attività economiche locali al termine di questo difficile anno. Intanto il clima delle feste si avvicina sempre di più: sabato 12 dicembre alle ore 17.30, in diretta Facebook sulla pagina della città di Asolo, avverrà l’accensione delle luci dell’albero di Natale con melodie e musiche natalizie a cura di una rappresentanza della banda musicale di Possagno.