Mattino Cinque: "Troppi no vax ad Asolo", sindaco su tutte le furie

Il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, replica al servizio trasmesso questa mattina, mercoledì 10 marzo, su "Mattino Cinque" e ripreso da Tgcom24. Secondo il reportage televisivo la città di Asolo registrerebbe un “boom di contagi”, con “268 casi ogni 100 mila abitanti” e questo “numero in aumento, nettamente superiore a tutto il resto della provincia”, potrebbe essere correlato al fatto che "Asolo registra anche adesioni alle campagne vaccinali più basse di tutta la Marca".

La replica del sindaco

«Cari "Mattino 5" e "Tgcom24", dire che siete completamente fuori strada è poco. "Buona parte della popolazione di Asolo è no vax". E chi ve lo ha detto? Dove avete visto o recuperato questo dato? Me lo fornite? Avete confuso la città di Asolo con il distretto di Asolo. Asolo ha 9.200 abitanti, il distretto oltre 200mila. 268 non è il numero dei casi, ma è il tasso di incidenza su 100mila abitanti. Il medico veterinario no vax (di cui si parla nel servizio) non abita ad Asolo e non abita nel distretto di Asolo, ma in un'altra provincia. Il distretto di Asolo è formato da 30 comuni e tre intervistati non sono certo la maggioranza dei cittadini di Asolo.

Detto questo è vero che ad Asolo, come in ogni parte d'Italia, dell'Europa e del mondo, ci sono persone no vax o dubbiose. Le trovate ovunque, e forse l'azione migliore che si possa fare è continuare a fare educazione sanitaria e civica, non fornire dati errati e fuorvianti. Servizi come quello che avete messo in onda, possono essere deleteri per una piccola comunità come la nostra. Di problemi ne abbiamo già per conto nostro, non abbiamo bisogno di questi "speciali", ma di lavorare per la ri-partenza, per sostenere le attività commerciali, artigianali, turistiche messe in ginocchio dal Covid. Tutto il resto è fuffa, chiacchiere senza alcun fondamento».