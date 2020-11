Ad Asolo un nuovo "Percorso Vita", il sindaco: «La salute dei cittadini è importante»

Nelle ultime ore, ad Asolo, è terminata la realizzazione del nuovo "Percorso Vita" lungo la pista degli Impianti Sportivi. Nello specifico, si tratta di una palestra nel verde, inventata in Svizzera nel 1968, caratterizzata da anelli, travi e parallele per stare in forma in 45 minuti. Un intervento dal costo complessivo di 20 mila euro e cofinanziato dalla Regione Veneto con 13.900 euro.

Il sindaco Mauro Migliorini: «Oggi l'attenzione crescente a salute, stili di vita virtuosi, a un ritorno all'outdoor e al benessere fisico da parte delle persone ha determinato l'aumento dei fan del "Percorso Vita" che permette di “attrezzare” in modo versatile uno spazio verde e lo riqualifica attraverso strutture non invasive, in armonia con l'ambiente. Strutture che permettono la valorizzazione di un parco come spazio non solo di relax e di gioco per i più piccoli, ma come luogo per l'attività fisica regolare degli adulti e di tutta la famiglia».

