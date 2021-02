Monsignor Salaverry Villareal è il nuovo Vescovo di Asolo

Monsignor Juan José Salaverry Villarreal, peruviano, religioso domenicano di 51 anni, è il nuovo Vescovo della Sede titolare di Asolo. Ad annunciare la nomina da parte di Papa Francesco è stata la sala stampa della Santa Sede lo scorso 10 febbraio.

Dopo averlo nominato Vescovo ausiliario dell'Arcidiocesi Metropolitana di Lima, il Santo Padre ha assegnato a Monsignor Salaverry Villareal la conduzione della sede titolare asolana. Il passaggio di consegne è avvenuto dopo che l'Arcivescovo Silvano Maria Tomasi è stato nominato cardinale dal Papa che lo ha scelto come delegato speciale presso il Sovrano Ordine Militare di Malta. Mons. Tomasi, originario di Casoni di Mussolente, lo scorso 23 gennaio ha preso possesso della Diaconia di San Nicola in Carcere a Roma. Nato il 2 settembre 1969 a Lima, Monsignor Salaverry Villarreal ha compiuto gli studi primari e secondari nel Colegio Nuestra Señora de La Merced a Lima. Entrato nell’Ordine dei Padri Domenicani, ha compiuto gli studi filosofici e teologici nella Facoltà Pontificia e Civile di Teologia di Lima. Nel 2007 ha ottenuto la licenza in Diritto canonico presso la Universidad de Salamanca (Spagna). Ha emesso la prima professione religiosa l’11 marzo 1997 ed è stato ordinato presbitero il 7 ottobre 2000.

Ha svolto i seguenti incarichi: Vicemaestro dei Novizi della Provincia domenicana San Juan Bautista (2000-2003); Presidente dei Superiori Maggiori dell’America Latina (2010- 2014); Priore Provinciale dell’Ordine Domenicano in Perú (2010-2014); Maestro degli studenti domenicani presso il Convento San Alberto Magno (2018-2020); Assistente della Federazione delle Monache Domenicane in Perú (2018-2020). Finora mons. Juan José Salaverry Villarreal è stato Rettore dell’Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII–ISET e Vicario Episcopale per la Vita Consacrata nell’Arcidiocesi Metropolitana di Lima. «A nome dell'amministrazione comunale - dichiara il sindaco Mauro Migliorini - esprimo la mia profonda soddisfazione per la nomina di Monsignor Salaverry Villarreal a Vescovo della sede di Asolo. Sono certo che qui potrà svolgere la sua missione confortato dall'accoglienza e dalla vicinanza della nostra comunità, fortemente legata ai valori del dialogo e della solidarietà. Gli diamo il nostro più caloroso benvenuto».