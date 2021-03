Si rompe una condotta, quasi 8mila famiglie senz'acqua

Si è rotta la condotta addutrice della comunità Montana del Grappa. I comuni coinvolti sono Asolo, Borso, cavaso, monfumo, pieve del grappa, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, in località Liedolo. In tutto queste zone contano 16700 utenze, potenzialmente coinvolte dalle conseguenze la metà. Gli operativi e i tecnici sono andati subito sul posto appena verificata la rottura (avvenuta in nottata) e hanno lavorato per tutta la giornata per ripristinare il servizio. Fra poco finiscono. Mercoledì in cda ne parlano e pianificano la sostituzione della condotta quanto prima. Il presidente Pierpaolo Florian ha così commentato: «Ci adoperemo quanto prima per la sostituzione della condotta. Abbiamo provveduto il prima possibile a intervenire per la riparazione e ad avvisare quanti più cittadini possibile tramite ats app, SMS, mail e canali social. Ci scusiamo per il disagio arrecato». A causare i disagi è stato il un cedimento della condotta, non vecchissima ma che comunque ha circa 30 anni.