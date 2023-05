Ore 9, lezione di sicurezza a scuola

Ore 9 in punto: scatta l’allarme alla Scuola Primaria Città di Asolo. Ma niente paura: è stata solo una simulazione di evacuazione della scuola in situazione di emergenza (evento sismico e incendio) con recupero di un disperso a cura della Protezione Civile e dell’Unità Cinofila. Quella di venerdì 26 maggio è stata davvero una mattinata da ricordare per gli alunni e per le alunne del plesso unico, ma soprattutto un’esperienza preziosa per acquisire informazioni utili da mettere in atto nel caso di una eventuale situazione a rischio. La simulazione è stata condotta con l’intervento della Polizia Locale, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e delle già citate Protezione Civile e Unità Cinofila. Alla fine dell’esercitazione tutti bambini si sono riuniti nell’aula magna per conoscere gli operatori delle Forze dell’Ordine e i volontari, uomini e donne, che rappresentano le istituzioni e le associazioni intervenute durante la prova.

La mattinata è terminata con le classi quinte che hanno potuto fare domande e vedere da vicino i mezzi utilizzati per la simulazione. «Una grazie davvero di cuore a tutti, dalla dirigente la dr.ssa De Bortoli che ha proposto questa giornata dedicata alla sicurezza alla quale abbiamo aderito come Amministrazione e Assessorato all’istruzione con entusiasmo fin da subito, al maestro Gheno, agli insegnanti, ai volontari e alle Forze dell’Ordine per il contributo dato a questa importante esercitazione - dichiara l’Assessore comunale alla Pubblica Istruzione Rosy Silvestrini -. Insieme abbiamo messo a punto l’intera catena di reazioni a un possibile evento calamitoso e i risultati ci hanno confermato che, nel malaugurato caso di eventi avversi, siamo pronti a gestire tutte le fasi di un intervento».

«È stato bello - conclude l’Assessore Silvestrini - vedere i bambini collaborare con serenità e al tempo stesso apprendere l’importanza del rispetto delle regole soprattutto in una situazione di pericolo e, cosa ancora più preziosa, imparare ad avere fiducia degli insegnanti e di tutte quelle persone pronte ad intervenire per garantire la sicurezza».