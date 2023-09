Scuola media di Asolo, affidato l'appalto per i lavori di miglioramento sismico

Lavori di miglioramento sismico alla scuola media di Asolo: dal progetto si passa all’esecuzione. L'intervento è uno dei 34 progetti finanziati in Veneto dalla linea per l’edilizia scolastica del Pnrr. Lo scorso 22 dicembre era arrivata comunicazione in municipio da parte del Ministero che il progetto di Asolo era stato finanziato con 547mila euro di fondi Pnrr.

Nei mesi scorsi è proseguito l’iter amministrativo con la gara di appalto tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia e in questi giorni è stato affidato l’incarico dei lavori alla ditta Costruzioni Cecchin Srl di Castelfranco Veneto. L’intervento (progettista l'ingegner Stefano Bedin; direttore dei lavori l'ingegner Flavio Roggia; collaudatore: l'ingegner Christian Ceccato) consisterà nel rifacimento di alcuni muri interni, nel consolidamento di diverse pareti, dei controsoffitti e interesserà tutto l’edificio scolastico. Già nel 2015 la scuola media era stata oggetto di un intervento di riqualificazione energetica, funzionale e architettonica, con la realizzazione di un nuovo salone di collegamento con l’ala nord ed un primo stralcio di efficientamento energetico, per una cifra complessiva di 150mila euro interamente coperti da contributo europeo. Nel 2017 era stato compiuto il primo step di miglioramento sismico con il consolidamento della struttura portante, la costruzione di nuove murature e il consolidamento delle fondazioni e dei giunti sismici per un importo di 280mila euro, di cui 140mila dalla Regione e altri 140mila coperti con risorse comunali. Nel 2020 si era inoltre provveduto all’installazione di un impianto fotovoltaico con l’impegno di 15mila euro di contributo regionale e altri 15mila euro di risorse del Comune. Ora toccherà all’intervento di miglioramento sismico che prevede, durante il periodo delle vacanze di Natale, il momentaneo spostamento degli uffici di segreteria, del dirigente scolastico, del dirigente amministrativo e di altri locali accessori dall’attuale sede della scuola medie alla scuola elementare "Città di Asolo". I lavori in questi locali inizieranno a marzo per proseguire nel resto dell’edificio durante l’estate, in modo tale che per settembre 2024 i ragazzi possano rientrare nelle loro aule.