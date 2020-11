Metanizzazione, lavori in corso ad Asolo

Lavori in corso ad Asolo. Dopo aver concluso gli interventi di metanizzazione e di sostituzione della condotta idropotabile in via del Barbo, in collaborazione con Ap Reti Gas e con Alto Trevigiano Servizi, si sta effettuando l'intervento di riasfaltatura della strada comunale.

Si tratta di uno degli interventi già conclusi, altri sono in corso in altre zone del Comune e ulteriori opere di collocazione della rete del metano, per oltre 6 chilometri, e di sostituzione della rete idrica sono programmate per il prossimo semestre. «L'obiettivo - spiega il sindaco Mauro Migliorini - è quello di avere una metanizzazione sempre più diffusa per un'Asolo sempre più green e rispettosa dell'ambiente, assieme alla lotta alle dispersioni idriche occulte e alla sostituzione delle condotte obsolete per il risparmio di un bene prezioso come l'acqua. È un programma che continueremo a portare avanti in sinergia con ATS e Ap Reti Gas ed è un impegno di questa Amministrazione che è sempre stata attenta anche a queste tematiche».

Nel campo dei Lavori Pubblici si segnalano inoltre il termine degli interventi di riqualificazione degli spogliatoi degli impianti sportivi e l'imminente partenza dei lavori di efficientamento dell'illuminazione del parcheggio coperto Cipressina e di piazzale Meneghetti.