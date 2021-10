Assalto alla Cgil di Roma, solidarietà della Cisl a Treviso e a Belluno

Solidarietà della Cisl Belluno Treviso alla Cgil, presa di mira sabato durante la manifestazione dei No Green Pass nella capitale. La Cisl territoriale ha manifestato la propria vicinanza al sindacato guidato da Landini recandosi questa mattina, domenica, nelle sedi di Treviso e Belluno, aperte, come in tutta Italia, proprio in riposta all’attacco subìto. Il segretario generale Massimiliano Paglini e la segretaria Teresa Merotto sono andati nella sede di via Dandolo a Treviso, mentre il segretario Nicola Brancher ha portato la propria solidarietà, a nome di tutta la Cisl, al segretario Cgil di Belluno Mauro De Carli. “Tutta la nostra solidarietà e vicinanza - dichiarano i segretari Cisl attraverso i canali social - agli amici della Cgil di Treviso e Belluno, che oggi hanno aperto le sedi per dire no al fascismo e alla violenza che li ha colpiti sabato a Roma. Noi siamo con loro, assieme per tenere alti i valori della democrazia e della libertà. I responsabili delle violenze dovranno essere assicurati alla giustizia, così come chi si rende responsabile di apologia del fascismo, che è ancora oggi un reato e deve essere perseguito in ogni sede e in ogni luogo”.