Dalla cantina Le Manzane un assegno di quasi 15 mila euro alla LILT

La solidarietà si tinge di rosa per combattere il tumore al seno. Un assegno di 14.721,86 euro è stato consegnato oggi alla LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, Associazione Provinciale di Treviso ODV, per finanziare le attività di riabilitazione delle ragazze di Akea rosa. La sede di Via Venzone ha ospitato la consegna del ricavato della 10ª “Vendemmia solidale - Festa e beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore” che si è svolta lo scorso 12 settembre tra i filari di Glera della cantina Le Manzane di San Pietro di Feletto (TV) con Moreno Morello a fare da mattatore e Sammy Basso presente come ospite speciale.

Nel 2015 un gruppo di donne BCS (Breast Cancer Survivors ovvero donne operate di tumore al seno) ha iniziato a praticare la voga utilizzando il Dragon Boat, un'imbarcazione che può ospitare 20 persone. E’ nato quindi il progetto Akea rosa LILT Treviso che garantisce una concreta possibilità di recupero funzionale, in quanto la voga può migliorare il drenaggio linfatico del braccio operato e quindi la possibilità di accelerare il processo riabilitativo fisico e nello stesso tempo psichico. Il gruppo è seguito da un istruttore professionista e gli allenamenti si svolgono presso il Circolo Ospedalieri di Treviso, in un ambiente naturale di pregio sul fiume Sile.

«Al gesto atletico - spiegano Alessandro Gava e Nelly Raisi Mantovani, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione Provinciale LILT Treviso ODV - si associa lo stare insieme, il fare squadra, condividendo un'esperienza comune tra donne che hanno vissuto uno stesso percorso di malattia e di cura, il supporto reciproco e una ritrovata gioia di vivere. Siamo davvero felici che la cantina Le Manzane abbia sostenuto questo progetto dedicando alla nostra associazione il ricavato della vendemmia solidale 2021».

«Siamo onorati - hanno spiegato Ernesto Balbinot e la moglie Silvana Ceschin, titolari dell’azienda Le Manzane - di poter contribuire nel nostro piccolo a far crescere questa importante attività che consente alle donne operate di tumore al seno di vincere, grazie allo sport, un brutto male. Quello che ci ha colpito è il grande coraggio e la forza di queste persone che sono riuscite a mettere fuori combattimento il carcinoma mammario. E’ doveroso da parte nostra ringraziare tutti gli sponsor, i partner, i tanti volontari e le centinaia di persone che ogni anno, a fine estate, partecipano con noi alla vendemmia solidale».

Numerosi sono i partner e gli sponsor che hanno condiviso gli obiettivi benefici della vendemmia solidale 2021: Ama Crai, Arti Grafiche Conegliano, Banca Prealpi SanBiagio, Battistella Capsule, Dersut Caffe’, Distilleria Fratelli Brunello, Foto Francesco Galifi, Generalvetri, Icas, Manzotti S.r.l. di Conegliano, Ondulkart, Pasticceria Alpago, Perenzin Latteria S.r.l., Ristorante Relais Ca’ del Poggio, Rotas, Savno Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale, S. Bernardo Tappi Spumante, S'Paul n' Co. Design, Studio Cloè e TeleChiara.

L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dai Comuni di San Pietro di Feletto, Conegliano e Valdobbiadene con il sostegno del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, dell’associazione di promozione sociale XI di “Marca” e del Club n° 40 Frecce Tricolori Conegliano.

LILT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO ODV

La Lega italiana per la lotta contro i tumori, Associazione Provinciale di Treviso ODV, nasce nel 1978. E’ un’associazione di volontariato che opera nel territorio provinciale attraverso 6 delegazioni: Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Oderzo, Treviso e Vittorio Veneto. Ogni anno oltre 2.000 pazienti oncologici si rivolgono alla LILT di Treviso per affrontare la malattia. Grazie al supporto di circa 800 volontari, l’Associazione offre un sostegno basato su attività di prevenzione, formazione, riabilitazione, supporto psicologico, animazione per i più piccoli, passando per il trasporto pazienti, dermopigmentazione e consulenza alimentare. Alcuni numeri dell’attività svolta nel 2021: 1052 visite senologiche di prevenzione, 190 visite di prevenzione tumori cutanei, 35 visite urologiche di prevenzione, 38 sedute di dermopigmentazione areola seno e 15 visite a nuove pazienti, 345 sedute di linfodrenaggio, 360 ore di attività olistica e cranio sacrale, 338 colloqui di supporto psico-oncologico, 35 colloqui di consulenza alimentare e 380 pazienti trasportati alle terapie con circa 440 mila chilometri percorsi.