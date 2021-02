Caos assembramenti in centro, il Prefetto annuncia controlli ai plateatici

Dopo i numerosi assembramenti riscontrati lo scorso weekend, sindaco e Prefetto si sono accordati per far si che questo fine settimana ci siamo maggiori controlli in tutto il centro città

Nella mattinata di giovedì, in Prefettura, è andato in scena un vertice sulla sicurezza a cui hanno partecipato sia il Prefetto che il sindaco Mario Conte. All'ordine del giorno i numerosi assembramenti riscontrati in città durante lo scorso weekend, con molteplici segnalazioni di persone intente a mangiare e bere all'esterno dei locali noncuranti dell'uso della mascherina. «Quanto successo lo scorso weekend non mi è piaciuto e dunque l'ordinanza che dispone l'utilizzo della mascherina all'aperto è stata azzeccata, anche perché penso che dovremo tenerla ancora per un bel po'» dichiara il sindaco Mario Conte.

Negli scorsi giorni è difatti entrata in vigore l'ordinanza regionale che dispone la consumazione obbligatoria al tavolo dalle 15 alle 18 ed entro gli spazi dei plateatici, oltre a prevedere la possibilità, per i sindaci, di chiudere strade e piazze. Il provvedimento è stato accolto positivamente dalla maggioranza dei ristoratori che, nei momenti di maggior afflusso, riusciranno così a gestire al meglio la clientela. «Sono certo che, già nel prossimo weekend, questa ordinanza garantirà ordine e sicurezza. I ragazzi sono difatti stati costretti a rinunciare alla scuola, alla socialità, ma vogliamo dare delle alternative per non far loro trascorrere il tempo solo tra un locale e l'altro. Penso che sport e cultura, come le iniziative per la musica, possano essere soluzioni adatte e proprio per questo abbiamo investito sul parco sportivo all'Eolo, frequentatissimo, e ne realizzeremo altri in futuro».

Sul punto è poi intervenuto il Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà: «Immagino già che questo weekend ci saranno tante persone in centro, ma mi auguro che la bella giornata e la riapertura degli impianti sciistici porti le persone altrove così da evitare gli assembramenti di settimana scorsa. In ogni caso, ci sarà un aumento dei controlli per quanto riguarda i plateatici in quanto si sono dimostrati una criticità evidente. Troppe persone, infatti, sostano all'esterno dei bar non usando la mascherina e dunque, grazie all'ordinanza del Presidente della Regione e ai controlli che verranno eseguiti, cercheremo di dare un importante segnale ulteriore del fatto che alcuni comportamenti non saranno in alcun modo tollerati».