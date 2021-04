Troppi assembramenti: il Comune di Spresiano elimina due panchine pubbliche

Niente più panchine in via Manzoni a Spresiano. Questa la decisione presa dal sindaco Marco Della Pietra a seguito delle diverse segnalazioni di assembramenti in zona giunte negli ultimi giorni in Municipio. Sia anziani che ragazzi, infatti, erano stati più volte visti darsi appuntamento intorno proprio alle panchine nei pressi del parco di Villa Giustiniani, creando così possibili situazioni di contagio. Seguendo poi il fatto che in tutta la Marca trevigiana stanno purtroppo aumentando i casi di positività, il Comune ha così deciso di intervenire ed eliminare un possibile problema sul nascere. Allo stesso tempo, come riporta "il Gazzettino", verranno inoltre aumentati i controlli lungo il Piave e nei parchi pubblici nel weekend e a Pasquetta, questo per evitare possibili assembramenti all'interno della zona rossa pasquale.