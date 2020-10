Assembramenti al mercato, foto e polemiche su Facebook

«Mercato settimanale: oggi non si poteva passare da quanta gente c'era tra banchi e camion dei pescivendoli/gastronomie, ora che gli spazi sono diminuiti per far stare tutti Qualcuno andrà a vedere com'è la situazione?»

Assembramenti al mercato settimanale di Montebelluna: mercoledì 30 settembre ha fatto molto discutere una foto (accompagnata dalle parole a inizio articolo) scattata in Largo X Martiri da una residente che ha immortalato diverse persone ammassate tra le bancherelle del mercato. Lo scatto, condiviso in uno dei gruppi Facebook dedicati a Montebelluna, ha dato vita in pochi minuti a decine di commenti divisi tra chi si è detto molto preoccupato per la situazione («Io non ci sono neppure entrata, ma metterli un po più distanziati no?» scrive una signora) e chi, invece, ha giudicato la polemica eccessiva: «Stamattina sono andata e non ho visto tutta questa confusione, anzi, la gente era distanziata e con mascherina quindi trovo assurdo tutto ciò. Chi ha paura se ne stia pure a casa senza fare tante polemiche. E che cavolo, non va mai bene niente». Il problema degli assembramenti sarebbe emerso pure domenica scorsa in occasione della sagra di Busta ma anche in quel caso la situazione si era risolta senza nessun provvedimento da parte del Comune e della Polizia locale. Sembra infatti che il problema degli assembramenti non riguardi tutto il mercato di Montebelluna ma solo l'area di Lago X Martiri dov'è stata scattata la foto mercoledì mattina. Un punto in cui le bancherelle sono molto vicine tra loro e c'è poco spazio per il distanziamento tra gli avventori. Al momento però non sembra essere nei piani del Comune una nuova disposizione per le bancherelle in modo da evitare altri possibili assembramenti nelle prossime settimane.