Assenza di segnale sui canali Rai: «Antennisti subissati di chiamate»

Ormai da alcuni giorni i tecnici antennisti di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana stanno ricevendo decine di segnalazioni da parte di cittadini di Treviso e comuni limitrofi per l'assenza di segnale sui canali Rai 1 HD , Rai 2 HD e Rai 3 HD, soprattutto la sera.

Un disservizio su cui è voluto intervenire Flavio Romanello, presidente della comunità antennisti di Confartigianato imprese Marca Trevigiana. «Come tecnici ci siamo subito attivati per rispondere ai nostri clienti con delle misurazioni sul campo che hanno evidenziato nella maggior parte dei casi che il problema deriva dalla trasmissione del segnale e non dagli apparecchi.

Siamo costantemente in contatto con Rai way - continua Romanello - la struttura per conto della Rai si occupa della problematiche di carattere tecnico che sta cercando di trovare idonee soluzioni che non saranno immediate. Siamo consapevoli che nella fase di passaggio dal sistema DVBT a quello nuovo DVBT2 si possono verificare situazioni di disagio ma essendo la Rai concessionaria di un contratto di servizio pubblico che deve essere sempre garantito, confidiamo che a stretto giro il disservizio possa essere risolto».