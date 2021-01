Nasce l'assessorato alla Next Generation: «Puntiamo ai fondi del Recovery Plan»

L'amministrazione comunale di Treviso è la prima a livello nazionale ad istituire ufficialmente l’assessorato alla Next Generation EU. Il sindaco Mario Conte ha infatti deciso di concedere la delega all'assessore Alessandro Manera per costituire, dopo il Piano nazionale e regionale, il Piano comunale di Ripresa e Resilienza.

Il nuovo assessorato avrà il compito di intercettare i fondi del Recovery Plan, attraverso bandi o prestiti, e presentare progettualità (entro il 2023) per impegnare i fondi, che dovranno essere spesi entro il 2026. Il Comune di Treviso, studiando i temi previsti dalle missioni del Next Generation EU come Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Istruzione e ricerca, Inclusione e coesione costituirà un piano di ripresa mappando i progetti in essere, schedando stato di avanzamento, finanziamenti mancanti e opere, e quelli che si intendono avviare.

«A prescindere dai Governi e da quello che succede a Roma, con questo nuovo assessorato intendiamo garantire operatività e concretezza nel lavoro di ricerca specifica per intercettare i fondi per sostenere il nostro tessuto economico e sociale - le parole del sindaco di Treviso Mario Conte - Il lavoro svolto sarà specifico e indirizzato non solo alla valutazione dei progetti in essere ma anche ad avviarne di nuovi. I fondi del recovery plan non solo devono essere intercettati dal Comune ma anche spesi per iniziative efficaci, in grado di diventare modelli a livello nazionale nel processo di ripartenza. Dobbiamo iniziare a pensare alla Next Generation, intesa non solo come futuro ma anche come ripresa in senso stretto con iniziative in grado di incidere veramente sul benessere dei cittadini e delle imprese, chiamate a rialzarsi dopo l'emergenza pandemica».