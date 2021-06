Associazione Nazionale Carabinieri di Maserada: Gabriele Daniel è il nuovo presidente

Gabriele Daniel è il nuovo presidente della sezione di Maserada sul Piave e Breda di Piave dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Subentra a Vittorino Buso che ha guidato egregiamente l’associazione per ben 25 anni. La nomina del nuovo consiglio direttivo e delle cariche sociali è avvenuta in concomitanza con l’assemblea degli associati, che si è aperta con gli interventi del sindaco di Maserada sul Piave, Lamberto Marini, del maresciallo dei carabinieri della stazione di Maserada sul Piave, Gaetano Baldi, e del coordinatore della Polizia Locale di Maserada sul Piave, Dario Santamaria, i quali hanno portato il loro saluto e il loro ringraziamento all’associazione, che opera nei due enti territoriali in riva al Piave dal lontano 1946.

Quest’anno infatti la sezione conta i 75 anni di presenza attiva nel territorio, assicurando molteplici servizi nel volontariato in tutta la zona con un’ottantina di associati. La collaborazione tra l’associazione nel settore più attivo del volontariato è incrementata circa 25 anni fa, soprattutto collaborando con le amministrazioni comunali che si sono succedute alla guida dei due Comuni. Il consiglio direttivo della sezione è formato da sette soci: Gabriele Daniel presidente e Andrea Moratto vicepresidente con i consiglieri Vittorino Buso, Maurizio Mosole, Mauro Moratto, Alfonso Marani ed Ennio Pozzebon.

Il direttivo è affiancato anche da Davide Rossi in qualità di segretario e da due revisori dei conti. All’interno della sezione, è operativo il nucleo di volontariato “Treviso Nord” A.N.C. e Protezione Civile, al cui vertice è stato riconfermato come presidente Alfonso Marani, affiancato dai consiglieri Maurizio Mosole vicepresidente, Gabriele Daniel, Giovanna Pavan e Giuseppe Albanese. Il nucleo A.N.C. ha al suo interno anche soci provenienti dalla Sezione A.N.C. di Spresiano. Fra le iniziative più significative attuate dalla sezione sono state le intitolazioni di una via nel comune di Breda di Piave al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di una via del comune di Maserada sul Piave all’Arma dei Carabinieri.