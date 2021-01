Nella Marca prende vita l'Associazione Nazionale Sostenitori Amici della Polizia

L'ANSAP and partners ODV (Associazione Nazionale Sostenitori Amici della Polizia) è una organizzazione di volontariato che nasce nell’agosto del 2020 con codice di registrazione presso l’agenzia delle entrate riguardante le attività di organizzazioni per la tutela dei cittadini. E’ costituita da poliziotti in servizio e in quiescenza e cittadini di buona volontà. Si tratta di persone che hanno come scopo quello di promuovere iniziative per il bene comune, a salvaguardia dei diritti, sostenendo attività che rafforzino il rapporto tra le forze dell’ordine e i cittadini. Gli aderenti, che intendono consolidare vincoli di fratellanza raccogliendo proposte e progettualità per migliorare le qualità umane e della vita, affermano di avere in mente progetti che investiranno numerose attuali tematiche e tra queste quelle che maggiormente colpiscono come interesse sono la violenza di genere nelle relazioni interpersonali, i disagi sociali, la scomparsa e lo sfruttamento dei minori e le problematiche occupazionali.

Il progetto associativo è stato inoltre di recente presentato ufficialmente al Prefetto di Treviso, dott.ssa Maria Rosaria Laganà, e ha poi trovato piena condivisione da parte di altri importanti interlocutori che ne hanno apprezzato gli intenti e gli scopi, tra questi, in particolare, il Direttore Generale di Assindustria Veneto Centro dr. Milan Giuseppe, il Direttore Generale della Ulss 2 Marca Trevigiana dr. Francesco Benazzi, il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon, il Direttore INPS delle province di Treviso e Belluno dr. De Sabbata Marco, il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro delle province di Treviso e Belluno dr. Parrella Francesco, la Presidente di Casa dei Gelsi Mancini Anna, oltre a tanti altri professionisti tra avvocati, referenti delle politiche sociali e appartenenti alla galassia della salute pubblica e privata.

L’assemblea Ordinaria di ANSAP ha poi recentemente deliberato all’unanimità l’elezione del Presidente riconoscendo in questi un pluridecorato appartenente alle forze dell’ordine: il Commissario della Polizia di Stato Iuliano Flaviano, in pensione da agosto 2020 e già insignito dal Presidente della Repubblica dell’alta onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Il neo Presidente, che annovera una biografia di estremo rispetto (rinvenibile sul sito dell’Associazione www.ansapamicipolizia.it) ha dichiarato: "L’importanza e gli obbiettivi di questo gruppo associativo non devono meravigliare perché siamo persone da anni dedicate al bene comune e oggi più che mai continuiamo con il nostro impegno. Ringrazio tutte le Autorità civili, militari e religiose che hanno dimostrato la loro vicinanza e la piena condivisione al nostro progetto, nondimeno i referenti di altre realtà associative con i quali in queste ore ci confrontiamo su temi importanti come gli aiuti alle donne vittime di violenze, il cyber bullismo, le violenze domestiche e i maltrattamenti. Sul sito dell’associazione tutti coloro che intendono iscriversi, e partecipare alle attività, che siano appartenenti alle forze dell’ordine e/o cittadini di buona volontà, troveranno le indicazioni per farlo e potranno anche scriverci a info.ansap@gmail.com".