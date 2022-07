Associazioni di Quartiere di Mogliano: il Comune incontra i nuovi direttivi

Giovedì, alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Municipio, il Sindaco Davide Bortolato, il Presidente del Consiglio Lino Sponchiado e la Giunta hanno incontrato i Presidenti delle 9 Associazioni di Quartiere e di Frazione, 8 delle quali recentemente rinnovate. Presente all’incontro anche il Consigliere Delegato Roberto Zanardo, che si occupa delle manutenzioni del verde e della viabilità, tema molto caro alle Associazioni di Quartiere.

Questi i nomi dei Presidenti e dei rispettivi vice:

- Quartiere Est: Secco Luisa e il suo vice Rossetton Claudio

- Centro Sud: Bandiziol Renato (che ha sostituito il dimissionario Bison Cesare) e il suo vice Florian Claudio

- Centro Nord: Pellizzon Andrea e il suo vice Moino Renzo Ovest Ghetto: Foffano Andrea e il suo vice De Pieri Andrea Bonisiolo: Forestan Mario e il suo vice Boarina Giannino Campocroce: Sebastiano Montuori e la sua vice Pizzato Cristina Zerman: Cillotto Bruno e il suo vice Prete Roberto

- Marocco: Gorgosalice Alessandro e la sua vice Bagatin Silvia

- Mazzocco-Torni: Michielan Marco e la sua vice Bobbo Fiammetta

Nell’incontro di presentazione e di saluto ai nuovi eletti, il Sindaco Bortolato si è congratulato con loro e ha augurato buon lavoro. Ha poi dato alcuni aggiornamenti sullo stato delle opere pubbliche in corso di esecuzione o in fase di progettazione. Il Sindaco ha inoltre ringraziato pubblicamente i Presidenti e i Consiglieri uscenti. «È stato un incontro proficuo per condividere le prossime progettualità ed attività – ha dichiarato il Sindaco e titolare del referato ai Rapporti con i Quartieri, Davide Bortolato. – È stata inoltre l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi arrivati e per augurare a tutti un buon lavoro. Come ricordo sempre, l’attività importante che i Presidenti e i loro vice svolgono, è a titolo completamente gratuito».

Ha dichiarato inoltre il Presidente del Consiglio Lino Sponchiado: «Le Associazioni di Quartiere sono un ulteriore collegamento tra l’Amministrazione e la città. Questo tipo di collaborazione, sempre fattiva e utile, è indispensabile per amministrare meglio il nostro territorio». L’Amministrazione Comunale è infatti impegnata sia nel mantenere i servizi decentrati nei vari Quartieri (il medico di base, le scuole nelle frazioni...), sia nel mantenerli vivi attraverso eventi e manifestazioni, tant’è che anche questa estate si sta svolgendo una rassegna musicale dal titolo “La musica che gira intorno”, che prevede cinque concerti nelle cinque frazioni