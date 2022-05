Asta di beneficienza a favore di Lilt per l'opera dei bambini e dell'artista Simone Momesso

Un pomeriggio pomeriggio all'insegna della solidarietà quello vissuto qualche giorno fa dai bimbi della Ludoteca Spazio Gioco di Oderzo che insieme all’artista Simone Momesso hanno eseguito, utilizzando una bicicletta rivisitata chiamata Speedy e in grado di creare delle particolari sfumature di colore (attraverso la forza centrifuga), una vera e propria opera d'arte. E' stata creata in particolare una tela (il titolo è "Insieme") il cui ricavato delle donazioni andrà interamente all’AIL. L’asta finisce alle 24.00 del 2 giugno! Per le offerte è possibile contattare Simone (340 3544527) o Cecilia: (3703418802).