Asta per Cà della Robinia: l'ex Disco Palace passa di proprietà alla famiglia Fermi

E' la nota famiglia Fermi di Treviso la nuova proprietaria del complesso di Cà della Robina (ex Disco Palace) di Nervesa della Battaglia. Dopo alcuni mesi dal termine dell'asta, ad aggiudicarsi la struttura è stata la società Film che fa capo proprio ai Fermi. Partita da una base d'asta di 260 mila euro, Cà della Robinia è stata aggiudicata per 360 mila euro battendo altre sei offerte. Gli spazi dell’ex Ristorante Lago Turchino e dell’ex Disco Palace, sono abbandonati da oltre 10 anni visto che nel 2011, grazie alla mediazione di Remo Sernagiotto, la cooperativa sociale Ca’ della Robinia aveva ottenuto 3,1 milioni di euro di finanziamenti dall’assessorato regionale alle Politiche sociali per realizzare una fattoria didattica e centro disabili, opera mai però andata a buon fine. Ora però, dopo anni di abbandono totale,ci sarà un nuovo inizio visto che la nuova proprietà ha intenzione di non proseguire l'attività di discoteca/ristorante, trasformando la struttura magari in un agriturismo. Nulla però accadrà nel breve termine: prima tutta la zona andrà bonificata e riordinata (anche a causa degli innumerevoli atti vandalici di cui è stata vittima negli ultimi anni) e solo successivamente si inizierà a programmare l'attività per il futuro.