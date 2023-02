Ater mette all’asta 21 nuovi immobili in nove comuni della Marca

Ater Treviso mette all’asta 21 nuovi immobili in 9 comuni della provincia di Treviso. Si tratta di un patrimonio immobiliare da oltre 1 milione di euro composto da alloggi di svariate metrature, dai 40 fino ai 94 metri quadrati, realizzati tra gli anni ’30 e gli anni ‘80.

Il bando è disponibile nell’homepage del sito di Ater Treviso. Le domande vanno presentate entro il 9 marzo e le aste saranno battute tra il 13 e il 17 marzo 2023. È possibile già da ora prenotare le visite agli alloggi che inizieranno dalla prossima settimana, chiamando lo 0422296411. Gli alloggi si trovano a Caerano San Marco (3), Castelfranco Veneto (1), Cornuda (1), Mogliano Veneto (3), Motta di Livenza (1), Pieve di Soligo (1), Silea (1), Treviso (6), Vittorio Veneto (4) con prezzi a base d’asta che vanno dai 27mila euro agli 81mila euro. L’asta è aperta a tutti coloro che non hanno cause, condanne o pendenze penali.

Il commento

«Ater Treviso lancia una nuova asta per 21 alloggi nella Marca, operazione che ci consente di re-investire nell’ammodernamento e la ristrutturazione di molti stabili e, in futuro, di realizzarne di nuovi - concludono il presidente di Ater Treviso, Mauro Dal Zilio, e la vicepresidente Marina Bonotto -. Si tratta di immobili anche recenti con basi d’asta accessibili, che ci auguriamo possano aiutare anche chi vuole acquistare la prima casa, un supporto dunque alle giovani coppie o a chi vuole fare l’investimento per la propria famiglia. Già possibile effettuare le visite agli alloggi».