Collegio Salesiano Astori: posa e benedizione della prima pietra della nuova palestra “Tamburini”

Giovedì mattina, alle ore 11.30, presso il Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto, si è tenuta la posa e la benedizione della prima pietra per la costruzione di una nuova palestra a servizio dell’istituto e del territorio moglianese. L’evento si è tenuto alla presenza del Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato, del Vicesindaco Giorgio Copparoni, dell’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan, del Consigliere Comunale Roberto Zanardo, insieme al Direttore del Collegio Don Dino Marcon, la Preside Francesca Antenucci, i tecnici e gli operai della Bilato Costruzioni srl e alcuni studenti. Presente anche il Presidente e Amministratore Delegato di San Marco Group S.p.A. Pietro Geremia, nipote della Dottoressa Alessandrina Tamburini, prima benefattrice del progetto.

“Siamo felici perché questa sinergia tra Collegio Astori e città di Mogliano è sempre più forte ed importante. Don Dino ha il merito di aver aperto ancora di più le porte del Collegio alla città, grazie a tanti progetti come questa nuova bellissima palestra, che viene messa a disposizione non solo dell’istituto ma anche della città” commenta il Sindaco Davide Bortolato, che conclude: “Lo sport è una fonte di educazione enorme e noi crediamo in queste strutture. Ringrazio veramente molto il Collegio Salesiano e Don Dino per quello che sta facendo per la città. Come dico sempre, l’Astori è il nostro fiore all’occhiello”. Il progetto della nuova palestra sarà realizzato secondo innovativi criteri di bioedilizia orientati alla sostenibilità, al risparmio energetico e alla funzionalità degli spazi. Nell’area adiacente alla palestra saranno inoltre realizzati diversi campi da pallavolo, calcetto e basket a disposizione del ricco panorama associazionistico sportivo cittadino. La palestra sarà inoltre dotata di un open-space dedicato a spettacoli, concerti e iniziative pubbliche.

“Questa giornata fa ben sperare perché rappresenta un momento in cui sono evidenti i risultati dell’impegno dei diversi attori che si incontrano e creano le condizioni per un legame sociale importante. La nuova palestra valorizzerà non solo la scuola, favorendo una sana aggregazione e la trasmissione di valori come il rispetto e la solidarietà, ma anche l’accoglienza e l’inclusività dei ragazzi più bisognosi del nostro territorio” è il commento di Don Dino, Direttore del Collegio Salesiano Astori. E aggiunge: “L’intero progetto ha un costo complessivo di 650mila euro. Finora ne sono stati raccolti 136mila ma confidiamo di trovare ulteriori fondi, per questo facciamo appello ai benefattori di sostenere questa iniziativa”.