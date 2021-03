Vaccino AstraZeneca, via libera dall'Ema: «Benefici superiori ai rischi»

«Il vaccino AstraZeneca è efficace e non è legato ai casi di trombosi, i benefici sono superiori ai rischi»: con queste parole l'Ema si è pronunciata sul siero anglo-svedese, sospeso nei giorni scorsi in Italia e in altri Paesi dopo alcuni casi di eventi avversi nei pazienti. La conferenza stampa dell'Agenzia europea del farmaco sull'esame del vaccino di AstraZeneca era stata posticipata alle 17 dopo una riunione più lunga del previsto conclusasi però con la "riabilitazione" del vaccino. Una decisione che, di fatto, rende di nuovo disponibili le oltre 125mila dosi bloccate a inizio settimana in Veneto.

La conferenza dell'Ema

«Tuttavia - aggiungono dall'Agenzia europea del farmaco - verranno fatti degli approfondimenti sui casi rari». Come spiegato da Cooke (Ema) durante la conferenza stampa: «con la somministrazione di un vaccino a milioni di persone, era inevitabile che ci fossero dei casi inattesi». L'attuale versione dell'Assessment report, o sintesi dei dati, nelle conclusioni afferma chiaramente che non è stato stabilito nessun nesso tra questi eventi rari e il vaccino in questione. Ovvero sono eventi segnalati ma in cui non è stabilito un nesso di causalità. Questo può portare comunque, analizzando il complesso dei fenomeni accaduti, ad alcune raccomandazioni all'uso che sono in corso di valutazione». Lo ha detto, in audizione in Commissione Affari sociali, Nicola Magrini, direttore generale Aifa, in merito a rare trombosi in alcune persone vaccinate con Astrazeneca. Tali eventi, ha detto, «avevano un rischio di base noto».