Covid, Zaia: «Nuovo lotto di vaccini AstraZeneca bloccato in Veneto»

I Nas di Biella hanno bloccato un nuovo lotto di Astrazeneca (ABV5811) anche per la Regione Veneto. Si parla di 41.300 vaccini per il Veneto, 20.952 già somministrati. 20.348, invece, le dosi bloccate oggi. Il lotto è stato consegnato in quasi tutte le Ulss tranne la 1 "Dolomitica" e la 9 "Scaligera". Nessun effetto grave registrato fino ad oggi tra i cittadini vaccinati in Veneto.

Lunedì 15 marzo il Governatore Zaia ha commentato la notizia con queste parole «Questo non ci aiuta a essere credibili sulle vaccinazioni e mette a dura prova la nostra campagna vaccinale. Serve chiarezza subito per capire se esiste o meno una correlazione tra vaccini AstraZeneca e decessi. Siamo imbarazzati per il 50% delle defezioni registrate nella popolazione che ha rifiutato il vaccino AstraZeneca. Alla gente che non vuole più vaccinarsi chiedo almeno di disdire l'appuntamento preso in modo da non costringere le Ulss a buttare via dosi. La mia solidarietà al direttore Francesco Benazzi dell'Ulss 2 - Marca trevigiana che sabato si è trovato con mille dosi di vaccini rifiutati dagli insegnanti. A questa gente che rifiuta le dosi, nel caso in cui cambino idea, dovrebbero essere inseriti in fondo alla lista. A Venezia abbiamo avuto il 54% di rinunce. Chi non vuole vaccinarsi se ne può stare a casa, fate come volete ma la Comunità scientifica ci dice che, dopo una mole incredibile di vaccini fatti, le dosi di AstraZeneca sono sicure. Dobbiamo andare avanti: su 30mila ospiti delle Rsa a dicembre avevamo 3500 contagiati oggi poco più di un centinaio. Gli anziani del Veneto saranno inseriti in una lista di attesa dell'Ulss e chiamati in anticipo se ci saranno altre rinunce da parte di insegnanti o categorie con priorità. Gli anziani con patologie saranno vaccinati con Pfizer e Moderna. AstraZeneca sarà utilizzato anche per gli Over 65 solo su persone senza patologie. Gli Over 80 saranno vaccinati tutti entro l'ultima settimana di marzo e stanno venendo chiamati con una lettera. Le altre categorie si prenotano su piattaforma digitale.

Stiamo vivendo un momento tragico e difficile - continua il Governatore - in Veneto la pressione ospedaliera sta crescendo ma è ancora sostenibile. Di questo passo tra una decina di giorni avremo 300 ricoverati in terapia intensiva. Tutte le attività ospedaliere continuano per ora nonostante il passaggio in "rosso". La zona rossa arriva in virtù di una legge nazionale, ispirata dai parametri del Comitato tecnico scientifico. A dicembre non siamo andati in zona rossa perché i parametri erano diversi rispetto a oggi. L'indice Rt è stato abbassato da 1,50 a 1,25 per entrare in zona rossa ed è stato introdotto il parametro dell'incidenza dei 250 casi su 100mila abitanti. Il Veneto non ha deciso di chiudere le scuole - continua il Governatore - A gennaio avevamo chiuso solo le superiori e la scorsa settimane in arancione avevamo chiuso le scuole dalla seconda media in su. Quella di oggi è la prima chiusura di ogni ordine e grado dopo quella del lockdown di marzo. Gli atti eroici non si possono fare: la chiusura delle scuole è una decisione nazionale presa dal Ministero dell'Istruzione. Ci stiamo interessando per i ristori e per i congedi parentali. Se dovessimo fare il "liberi tutti" non riusciremmo più a curare negli ospedali chi si ammala. Le restrizioni non si possono portare avanti all'infinito. Non è rispettabile chi dice e pensa che il virus non esiste o è frutto di chissà quale cospirazione. Non stiamo certo qui per tenere in piedi una farsa» conclude Zaia.

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 841 i nuovi positivi su 11.733 tamponi per un'incidenza del 7,17%. Sono 35.324 i positivi in isolamento ad oggi in Veneto: di queste la metà è sintomatica e 1614 negli ospedali (+41 rispetto a ieri). 202 persone positive in terapia intensiva. Dieci i decessi nelle ultime 24 ore.

Il video della diretta